I fatti del giorno - Roma (3)

- Frosinone: capretta uccisa a calci da ragazzi, assessore Lazio "gesto crudele, bene procura" - Una piccola capretta è stata presa a calci da un gruppo di giovani fino a essere uccisa. Il fatto è successo all'interno di un agriturismo di Anagni, in provincia di Frosinone, durante la festa di compleanno di uno dei ragazzi. Le scene sono state filmate in due video diffusi sui social. Prima lanciano da una finestra il piccolo animale, poi lo raggiungono tramortito a terra e uno di loro la uccide prendendola a calci sulla testa. La capretta era del proprietario dell’agriturismo. Con l'informativa dei carabinieri alla procura del tribunale dei minori di Roma, due adolescenti sono stati iscritti nel registro degli indagati per il reato di "uccisione di animali". Il pm ha disposto l'avvio delle indagini. "Le immagini della capretta uccisa a calci da alcuni giovani dopo una festa in un agriturismo in provincia di Frosinone, lasciano senza parole. Si tratta, infatti, di un gesto di rara violenza e di una crudeltà inaudita che desta profonda indignazione", dichiara l'assessore al Bilancio, alle Politiche Agricole, Giancarlo Righini. "Il fatto che la vittima sia un animale dimostra inoltre la codardia e la cattiveria di chi è privo di qualsiasi etica morale. Bene la procura che ha già iscritto nel registro degli indagati i due responsabili. Ai proprietari dell'agriturismo va tutta la mia solidarietà e quella della Regione Lazio", conclude l'assessore Righini. (segue) (Rer)