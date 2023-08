I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Reddito cittadinanza: in 4 anni a Roma 120 mila nuclei in carico ai servizi sociali, 30 mila alle Torri - Nei 4 anni dall'introduzione del Reddito di cittadinanza a Roma sono stati 120 mila i nuclei familiari seguiti dai servizi sociali comunali. Tra marzo 2019 e luglio 2023 negli uffici della Capitale sono pervenute 187.852 richieste, di queste la maggior parte è stata presentata nel territorio delle Torri, zona alla periferia est della città, nel Municipio VI, che conta 29.219 istanze. Chi lo ha richiesto di meno, invece, sono stati i cittadini del Municipio II, Salario-Trieste-Pinciano, con 5.648 domande. Le famiglie romane che al momento percepiscono il Reddito di cittadinanza sono 40 mila. Delle 120 mila seguite negli ultimi 4 anni, il 40 per cento ha perso il diritto alla misura mentre "per un 35 per cento non si è avuto modo di prenderli in carico o fare di fare un'offerta", ha spiegato Valentina Milana del dipartimento Politiche sociali di Roma Capitale, nel corso della seduta congiunta delle commissioni capitoline Politiche sociali, Cultura e lavoro, Pari opportunità. Dal 2019 nel Municipio I del centro storico sono state presentate 10.100 domande; nel Municipio II, Salario-Trieste-Pinciano, le richieste sono state 5.648; nel Municipio III, Sempione Monte Sacro, le domande sono state 11.291; nel Municipio IV, Tiburtino San Basilio, sono state 13.751 le istanze; mentre al Municipio V, Prenestino Collatino Centocelle, sono pervenute 22.960 domande. Superato il VI, con il maggior numero di richieste (29.219 ), al Municipio VII, San Giovanni Appio Latino Tuscolano, sono arrivate 18 mila istanze; nel Municipio VIII, Garbatella Ostiense, 6.465 domande; Municipio IX, Eur Mezzo Cammino, le domande sono state 7.800 e nel Municipio X, Ostia e litorale, sono state presentate 17 mila domande in 4 anni. E ancora, nel Municipio XI, Marconi Corviale Magliana, le richieste sono state 11 mila; nel Municipio XII, Monteverde Colli Portuensi, 6 mila; nel Municipio XIII, Aurelio Casalotti, sono state presentate 7.410 domande; nel Municipio XIV, Monte Mario Ottavia, sono arrivate 1.200 richieste, e infine nel Municipio XV, Foro italico Cesano Prima Porta, le istanze sono state 9.518 mila. Tra chi è stato preso in carico dai servizi sociali del Comune tra il 2021 e il 2022 sono stati soltanto 85 i cittadini che hanno partecipato a corsi di formazione finanziati con Programma operativo nazionale (Pon) del Miur. Coloro per i quali è stato attivato un tirocinio, infine, dal 2018 al 2022 sono stati 208: il conteggio include i beneficiari sia del Reddito di inclusione che del Reddito di cittadinanza. "Valutare l’impatto delle nuove misure previste dal governo Meloni sul sostegno al reddito ci permette di approfondire il lavoro fatto da Roma Capitale in questi anni sul Reddito di cittadinanza, e sulle altre misure di sostegno al reddito", ha spiegato la presidente della commissione Pari opportunità di Roma Capitale, Michela Cicculli di Sinistra civica ecologista. A Roma "è necessario che gli enti locali possano investire sulle risorse umane nel sociale e sulle risorse economiche per sostenere le famiglie in difficoltà, per questo lavoreremo sui territori più fragili - ha concluso - affinché anche la Regione Lazio faccia la sua parte per quanto di competenza negli ambiti della formazione e del lavoro". (segue) (Rer)