I fatti del giorno - Roma (5)

- Roma: tra rumori e polemiche prosegue il piano per le tranvie, in autunno i cantieri della Tva - Tra lamentele per i rumori e petizioni dei residenti per chiedere interventi contro lo stridio dei binari, a Roma - in vista del Giubileo - prosegue il piano per la realizzazione delle tranvie. Per la linea Termini-Vaticano-Aurelio (Tva), che entro il 2024 collegherà la stazione Termini con Torre Argentina, l'assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patané, ha chiarito: "Sarà un'occasione di riqualificazione degli spazi attraversati dall'infrastruttura. In questa prima fase abbiamo lavorato sull'asse da Corso Vittorio Emanuele a via Nazionale, ma vogliamo lavorare anche sull'asse fino a via Gregorio VII, che non è meno importante e sulla quale insiste una contestata pista ciclabile". L'opera, da Termini a Circonvallazione Cornelia, sarà realizzata con due fonti di finanziamento: tra Termini e piazza Venezia sono impegnati fondi del Pnrr, da piazza Venezia al quartiere Aurelio le risorse sono ministeriali e provengono dal fondo per il Trasporto rapido di massa. "Per quanto riguarda i tempi, siccome molte proteste si sono levate su questo, voglio chiarire che nei documenti tecnici quello che è scritto è squisitamente tecnico. Altro è la realtà. Se l'offerta delle ditte partecipanti è migliorativa dei tempi previsti dall'appalto ovviamente si procede più speditamente. L'ultima sfida è che il binario e l'armamento tranviario siano conclusi nel dicembre del 2024, su questo siamo tutti quanti impegnati - ha affermato Patané -. Una volta realizzato l'armamento poi dobbiamo aspettare i convogli. Il primo progetto prevedeva tutti i tram a conduzione elettrica e senza batteria, ma chiederemo all'aggiudicatario di anticipare almeno 6 convogli con batteria per servire la Tva e attivarla il prima possibile". Nel frattempo, però, proseguono nell'area a ridosso di piazza Mancini, nel quartiere Flaminio, le lamentele dei residenti per i rumori molesti della linea 2 del tram. "Abito qui da 4 anni, e non è mai stato così fastidioso. Sarà che col caldo estivo teniamo le finestre aperte, ma dalle sei del mattino fino a circa mezzanotte, ogni dieci minuti, c'è un cigolio molto forte", dice una residente. "Non capisco per cosa li abbiano fatti i lavori, non è cambiato nulla. Anzi, in alcuni casi è addirittura peggiorato", racconta il portiere di un condominio a piazza Mancini. "Lavoro qui da due anni - aggiunge - e nel palazzo si lamentano tutti. Abbiamo fatto diverse raccolte firme e petizioni per chiedere di intervenire, ma il problema non sembra essersi risolto", conclude il portiere. C’è infine chi si è rassegnato: “Alla fine ti ci abitui, c’è da talmente tanto tempo che non ci si fa neanche più caso”, commenta un lavoratore della zona. Così stamattina la commissione Mobilità del Municipio Roma II ha svolto un sopralluogo. "Abbiamo constatato che il rumore si sente soprattutto nella curve tra piazza Mancini e via Poletti e tra quest’ultima e via Masaccio, mentre a piazza dei Carracci, dove lo stridio era particolarmente forte, grazie al sistema di irrigazione, ora non si sente quasi nulla", hanno affermato il presidente della commissione Mobilità Marco Pineschi del Pd e il consigliere del Partito democratico Luca Onori, presenti al sopralluogo. "Atac a maggio ha riferito, in una mail, che era in corso la definizione dell’affidamento di 11 impianti anti stridio su tutta la linea tranviaria, inclusa la zona di piazza Mancini", ha affermato il consigliere di Fratelli d'Italia, Francesco De Salazar. "Tuttavia, non sappiamo a che punto è lo stato di avanzamento dei lavori”, ha aggiunto. L'assessora ai Trasporti del Municipio Roma II, Valentina Caracciolo, raggiunta telefonicamente da "Agenzia Nova", ha assicurato che nella prossima settimana chiederà ad Atac un aggiornamento sull'arrivo degli impianti anti-stridio e ha spiegato: "Atac sta monitorando periodicamente la questione, in ogni caso il tram è prezioso e quindi lo difenderemo ovviamente chiedendo ad Atac interventi più efficaci". (Rer)