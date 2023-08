Lazio: assessora Ambiente, Regione sblocca risorse per messa in sicurezza area frana Itri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cifra sbloccata per gli interventi, 713mila euro, servirà a garantire la sicurezza della viabilità e delle abitazioni che si trovano a ridosso dell'area dei fossati a rischio idrogeologico. L'agenzia regionale Astral è stata incaricata di effettuare gli interventi necessari. L'impegno immediato è ora quello di velocizzare le operazioni sviluppando la progettazione e gli obiettivi da raggiungere", aggiunge l'assessore Palazzo. "L'intervento previsto completa la prima azione già avviata nei mesi scorsi dalla Regione Lazio, in collaborazione con la Direzione Regionale Difesa del Suolo e con il supporto tecnico del Genio Civile. In quella occasione erano stati avviati i primi lavori di somma urgenza per la pulizia e messa in sicurezza del fosso coperto di via VIII Marzo", conclude l'assessore Palazzo. (Com)