Usa: Meta ha smantellato rete di disinformazione online legata al governo cinese

- La società statunitense Meta, proprietaria delle piattaforme Facebook e Instagram, ha annunciato di aver smantellato una campagna di disinformazione legata alle autorità cinesi. L’azienda fondata da Mark Zuckerberg ha precisato di aver sospeso più di 7.700 profili e circa 930 pagine su Facebook. Gli account pubblicavano messaggi favorevoli alla Cina, dedicando particolare attenzione a dipingere una immagine positiva relativamente alla situazione nella regione dello Xinjiang, dove le autorità di Pechino sono state più volte accusate di perpetrare abusi dei diritti umani ai danni delle minoranze religiose locali. La rete diffondeva anche messaggi negativi sugli Stati Uniti, oltre a false informazioni sulle origini della pandemia di Covid-19. Secondo Meta, inoltre, la struttura sarebbe attiva anche in altri social come Medium, Reddit, Tumblr, YouTube, e X (il nuovo nome della piattaforma Twitter). (Was)