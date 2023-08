Usa: leader repubblicano Steve Scalise annuncia di essere affetto da mieloma multiplo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti, Steve Scalise, ha annunciato di essere affetto da mieloma multiplo, aggiungendo di avere già iniziato la terapia. In una nota, il deputato della Louisiana ha detto di essere venuto a conoscenza della malattia dopo alcuni test organizzati a seguito di valori alterati nelle normali analisi del sangue. “Ho già iniziato la terapia, che durerà per diversi mesi, e mi aspetto di poter continuare a lavorare durante questo periodo: sono determinato a tornare a Washington per portare avanti i miei impegni al Congresso”, ha aggiunto. (Was)