Veneto: Giunta approva siti orfani da bonificare, 31,3 milioni di finanziamento da Pnrr

- La Giunta regionale del Veneto ha dato il proprio via libera all'elenco degli interventi di bonifica proposti da Gianpaolo Bottacin, assessore regionale all'Ambiente, e di Roberto Marcato, assessore con delega alla Legge speciale per Venezia. I siti individuati sono luoghi contaminati ricadenti nel territorio regionale e classificati come 'siti orfani' che, come riportato nella nota regionale, "in previsione del finanziamento disposto a valere sulle risorse recate dalla Misura M2C4 - Investimento 3.4 del Pnrr, per la 'Bonifica dei siti orfani', che si prefigge l'obiettivo, entro il primo trimestre del 2026, della riqualificazione di tali siti". E' "un passaggio importante, che riguarda interventi per oltre 31 milioni di euro - dichiara l'assessore Bottacin - a cui arriviamo dopo una complessa attività di ricognizione delle criticità presenti nel territorio, realizzata anche con il supporto della Città Metropolitana di Venezia, delle Province e delle Amministrazioni comunali e delle competenti strutture ministeriali, che ci ha portato a formulare un elenco di dieci interventi prioritari. La Pubblica amministrazione, pensiamo ad esempio a un piccolo Comune - prosegue - qualora tenuta ad intervenire in sostituzione del soggetto inadempiente, risulta spesso nell'impossibilità di provvedere a tali adempimenti per un'insufficiente disponibilità di risorse finanziarie. Dopo un intenso lavoro con il Ministero, ora abbiamo trovato il canale di finanziamento per dare risposta a una serie di criticità". (segue) (Rev)