Veneto: Giunta approva siti orfani da bonificare, 31,3 milioni di finanziamento da Pnrr (2)

- "Prosegue senza sosta il lavoro di tutela dell'ambiente e la nostra preziosa laguna a supporto delle amministrazioni comunali - aggiunge l'assessore Marcato -. Cifre importanti, queste, che confermano il grande impegno di Regione del Veneto per porre rimedio al grave problema dei siti orfani. Negli ultimi anni, a partire dalle risorse legate alla Legge speciale per Venezia, abbiamo messo in campo un numero crescente di finanziamenti per garantire la restituzione alle rispettive comunità di aree che sono state inquinate da gente senza scrupoli. In questo caso grazie al Pnrr, mettiamo a disposizione ulteriori risorse, d cui una parte importante nel territorio del Bacino scolante nella laguna di Venezia", conclude. (Rev)