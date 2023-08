Roma: Gualtieri, nessuna emergenza topi, derattizzazione si fa regolarmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "non bisogna esagerare nel parlare di un'emergenza topi" in città. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervistato oggi al TgR Lazio. Per quanto riguarda l'area del Colosseo "l'individuazione delle tane è già avvenuta, invece il veleno da mettere doveva essere messo oggi ma per ragioni legate al tempo non si può fare quando piove, avverrà giovedì - ha spiegato -. Tengo a sottolineare che non bisogna esagerare nel parlare di un'emergenza topi a Roma. I topi ci sono in tutte le grandi città e ogni tanto appaiono, soprattutto quando ci sono scavi che li fanno uscire per cercare nuove tane. Ovviamente - ha aggiunto - bisogna fare la derattizzazione. A Roma la si fa regolarmente in tutta la città dove ci sono le segnalazioni. Adesso purtroppo un video ha individuato questi tre topi, quindi lì interverremo per derattizzare".(Rer)