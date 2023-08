Messico: tra aprile e giugno economia in crescita del 3,6 per cento su anno, +0,8 su trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre del 2023, l'economia del Messico è cresciuta del 3,6 per cento su anno e dello 0,8 per cento rispetto al periodo gennaio-marzo. Lo fa sapere l'istituto nazionale di statistica (Inegi) pubblicando oggi un rapporto che aggiorna le cifre fornite a luglio, quando la crescita del prodotto interno lordo su trimestre era stimata al +0,9 per cento. Il dato su trimestre, in leggero calo rispetto all'1 per cento registrato a inizio anno, è spinto dal secondario (in aumento dell'1,2 per cento), e dal +0,7 per cento fatto segnare tanto dal comparto agroalimentare quanto da quello dei servizi. Su anno, la crescita del prodotto interno lordo è composta dal +3,9 per cento della manifattura, dal +3,4 per cento dei servizi e dall'1,9 per cento del settore primario. L'economia messicana cresce a tassi superiori al 3 per cento annuo dal terzo trimestre del 2022. (segue) (Mec)