Messico: tra aprile e giugno economia in crescita del 3,6 per cento su anno, +0,8 su trimestre (4)

- Secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), il Messico potrebbe chiudere il 2023 con una crescita del pil pari al 2,6 per cento, per poi scendere al 2,1 per cento nel 2024. Per l'istituto con sede a Parigi "i consumi saranno sostenuti dai miglioramenti nel mercato del lavoro" ma potrebbero essere intaccati da una inflazione ancora "elevata". Una ritrovata fluidità nelle catene del valore globali, assieme alla ricollocazione in patria dell'attività manifatturiera potrebbero garantire una riprese degli investimenti, mentre "la crescita delle esportazioni sarà frenata dal rallentamento dell'economia negli Stati Uniti", il principale partner commerciale del Messico. L'Ocse stima che un progressivo calo dell'inflazione - al 5,9 per cento su anno nel 2023 e al 3,7 per cento nel 2024 - consentirà al governo di ritirare i sussidi al prezzo dell'energia e "aumentare la spesa in istruzione e infrastrutture". Per moltiplicare gli effetti della riallocazione dei processi produttivi, l'Ocse auspica infine una "maggiore certezza normativa, anche nel settore energetico". (segue) (Mec)