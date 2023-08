Sport: Marcheschi (Fd'I), con Abodi valutiamo bonus per famiglie numerose e meno abbienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, a seguito della mia nomina a responsabile del dipartimento Sport di Fratelli d'Italia, ho avuto il primo incontro con il ministro Abodi, con il quale ho condiviso l'idea di istituire, magari rivedendo il sistema delle detrazioni già previste nelle iscrizioni alle scuole di sport, un bonus sport per le famiglie meno abbienti e con più figli". Lo dichiara il senatore Paolo Marcheschi, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Cultura. "Ritengo importante questo provvedimento poiché - spiega - esalta la funzione dello sport quale elemento di inclusione sociale, nonché di educazione e difesa da stili di vita e alimentari errati. L'attività sportiva nei giovani genera dunque una riduzione dei costi sanitari che lo Stato deve affrontare. È un momento storico in cui le famiglie sono più in difficoltà e non vorremmo che siano costrette a rinunciare all'attività sportiva dei figli. Sto studiando personalmente - e il ministro Abodi farà ulteriori approfondimenti con il Mef - se fare un ddl ad hoc o inserire il provvedimento nella prossima finanziaria".(Rin)