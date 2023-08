Roma: Gualtieri, su pulizia città necessario fare meglio, con introiti Pantheon più interventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Per quanto riguarda la pulizia nell'area del Colosseo a Roma "naturalmente bisogna fare meglio" ma "ho scritto già a giugno al ministro Sangiuliano per destinare gli introiti del Pantheon a interventi aggiuntivi nelle zone del Colosseo, Piazza Pantheon e Piazza dei Cinquecento-Termini-Diocleziano". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervistato oggi al TgR Lazio. "L'area del Colosseo è stata complessivamente molto apprezzata dai turisti questa estate - ha detto Gualtieri -. Quindi, è bene dare un'immagine positiva. Naturalemente bisogna fare meglio soprattutto relativamente alla pulizia dell'area complessiva che è buona ma non c'è un'adeguata attenzione a queste scarpatine, luoghi terra di nessuno in cui nei cespugli spesso anche per mal costume i turisti buttano le bottigliette dopo che si sono dissetati là bisogna intervenire". (segue) (Rer)