Roma: occupa abusivamente un letto d’ospedale pretendendo di essere operato, arrestato 20enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha occupato abusivamente un letto nel reparto di chirurgia maxillo facciale dell’ospedale Umberto I di Roma dove, ieri pomeriggio si è introdotto furtivamente. Il 20enne cittadino del Ghana, una volta trovato il “posto letto” libero, si è disteso pretendendo di essere sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere una patologia non meglio precisata. I medici hanno quindi tentato di spiegargli che per entrare nel reparto, avrebbe dovuto far accesso dal pronto soccorso, dove sarebbe stato sottoposto ad una visita e un parere medico. Ragioni che il giovane non ha voluto sentire, quindi è stati necessario l’intervento dei carabinieri i quali hanno continuato invano l’opera di convincimento. Dopo un’ora, il giovane è stato preso di peso dal letto che occupava “abusivamente” e portato in caserma non senza colpire i militari nel tentativo di divincolarsi. E’ quindi scattato l’arresto per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale oltre alle denunce per interruzione di pubblico servizio. Questa mattina il giovane è stato sottoposto all’udienza di convalida durante la quale il Gip ha convalidato l’arresto rimettendolo in libertà in attesa del processo.(Rer)