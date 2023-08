Violenza donne: De Luca, domani incontro per programma d’intervento su Caivano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito allo stupro di Caivano, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha dichiarato: “Avremo domani mattina un incontro con il commissario di governo del Comune di Caivano e con i dirigenti scolastici per mettere a punto un ulteriore programma d’intervento”. “Essendo noi – ha aggiunto - Regione Campania, un’istituzione che ha fatto da supplenza ad altre istituzioni che non hanno fatto quello che è di loro competenza. Le due istituzioni competenti su i problemi di Caivano sono: il Comune e il governo Nazionale dal punto di vista della sicurezza”. (Rin)