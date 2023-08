Bulgaria-Italia: ambasciatrice Zarra incontra ministro Trasporti Gvozdeykov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l'ambasciatrice italiana a Sofia, Giuseppina Zarra, ha incontrato il ministro dei Trasporti e delle comunicazioni bulgaro, Georgi Gvozdeykov. Lo rende noto un comunicato dell’ambasciata d’Italia in Bulgaria. Al centro del colloquio è stata posta la rilevanza strategica regionale della realizzazione in tempi rapidi del Corridoio europeo 8, che collegherà il Mar Nero con Bari e attraverserà la Bulgaria da est a ovest, includendo quindi anche la Macedonia del Nord e l'Albania. Zarra, nel richiamare il recente incontro di Brindisi su invito del vicepremier e ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, al quale hanno partecipato la vicepremier e ministra degli Esteri della Bulgaria e i ministri degli Esteri della Macedonia del Nord e dell'Albania, ha sottolineato l'importanza di dare un “seguito concreto” alle decisioni concordate. Come sottolinea il comunicato, il Corridoio 8 rappresenta “un progetto fondamentale” per l'integrazione europea e lo sviluppo del potenziale dei Balcani occidentali e dell'intera regione, che vede l'Italia protagonista con la propria esperienza nel settore e il grande potenziale per lo sviluppo delle relazioni economiche. (segue) (Com)