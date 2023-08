Bulgaria-Italia: ambasciatrice Zarra incontra ministro Trasporti Gvozdeykov (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'incontro con il ministro Gvozdeykov è stato inoltre esaminato un altro progetto infrastrutturale che potenzierà ulteriormente l'estensione del Corridoio 8: il collegamento multimodale tra Kavala, Alessandropoli e Costanza, che includerà i porti marittimi bulgari di Burgas e Varna sul Mar Nero e quello fluviale di Russe sul Danubio. Tra gli altri temi affrontati, vi sono le priorità del ministero dei Trasporti е delle Comunicazioni bulgaro e, in particolare, la necessità di modernizzazione delle ferrovie del Paese, inclusa l'attuazione del Sistema europeo di controllo dei treni (Ertms), prevista dal Pnrr bulgaro, e in questa ottica, date le “ottime relazioni bilaterali”, l'ambasciatrice Zarra ha evidenziato le possibili sinergie con le eccellenze italiane nel settore dei trasporti. (Com)