Argentina-Giappone: Cafiero incontra premier Kishida, discusse opportunità in settori strategici (2)

- Nella seconda tappa del suo tour, Cafiero si recherà a in Corea del Sud, dove incontrerà il premier Han Duck-Soo e avrà incontri con il suo omologo, il ministro degli Esteri Park Jin, e con il ministro del Commercio, Dukgeun Ahn. Inoltre, Cafiero visiterà gli stabilimenti della società Posco nella città coreana di Pohang, "che sta realizzando un progetto integrale sul litio denominato 'Sal de Oro'", che copre 25 mila ettari nelle province argentine di Salta e Catamarca, focalizzato sulla produzione di carbonato di litio e che raggiunge un investimento totale di 1,6 miliardi di dollari in due fasi. Posco prevede un investimento totale di 4 miliardi di dollari per lo sviluppo del progetto fino al 2030. (Abu)