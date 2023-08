© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha ricevuto presso Ca' Farsetti, sede comunale, Emanuele Spiller, che per sei anni è stato tenente colonnello dell'Arma dei Carabinieri del Reparto operativo provinciale. Spiller lascerà il capoluogo lagunare per il nuovo incarico a Reggio Calabria, come capo ufficio del Comando provinciale calabrese. (Rev)