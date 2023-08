Brasile: Lula parlerà della riforma del Consiglio di sicurezza Onu con Biden a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha dichiarato che intende discutere del possibile ingresso del suo Paese tra i membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite con l'omologo statunitense, Joe Biden, in occasione del bilaterale in programma a margine dell'Assemblea generale dell'Onu a settembre. "Sono più di 15 anni che lotto per la riforma del Consiglio di sicurezza, a settembre chiederò a Biden di iniziare a sostenere l'ingresso del Brasile tra i membri permanenti", ha detto Lula nel corso di un'intervista sui canali social della presidenza. (segue) (Brb)