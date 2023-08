Brasile: Lula parlerà della riforma del Consiglio di sicurezza Onu con Biden a settembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di Lula ha tuttavia guadagnato nuova forza al termine della riunione dei capi di stato e di governo dei Paesi del blocco Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) tenuta la scorsa settimana a Johannesburg, in Sudafrica. Al termine dei lavori i Paesi del blocco hanno firmato una dichiarazione in cui indicano di "appoggiare una riforma ampia dell'Onu, incluso il suo Consiglio di sicurezza, con l'obiettivo di renderlo più democratico, rappresentativo, efficace ed efficiente e aumentare la rappresentazione di Paesi in via di sviluppo tra i membri permanenti, in modo che l'organismo possa rispondere adeguatamente alle sfide globali e appoggiare le legittime aspirazioni dei paesi emergenti e in via disviluppo di Africa, Asia, America latina, incluso il Brasile, l'india e il Sudafrica, di assumere una maggiore rilevanza nelle questioni internazionali". (Brb)