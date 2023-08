Violenza donne: Battisti (Pd), da Giambruno pericolosa colpevolizzazione vittime stupro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Giambruno, conduttore del programma televisivo "Diario di viaggio", "ha candidamente affermato che se andando a ballare ci si ubriaca, sale il rischio di incontrare il lupo che le stupra. Siamo ancora una volta davanti ad una pericolosissima colpevolizzazione della vittima". Lo scrive sui social Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico del Lazio. "Possibile che Giambruno non abbia niente da dire sugli uomini che approfittano di queste situazioni di vulnerabilità per avere un rapporto sessuale? Niente da dire sugli uomini che non si fermano davanti a un no e che non chiedono il consenso alla donna? Nessuna riflessione da fare sul fatto che ad aver compiuto gli stupri di Palermo e Caivano siano stati ragazzi giovanissimi che, ignari della gravità delle loro azioni, le hanno addirittura rivendicate a mezzo social? Nulla di tutto questo - aggiunge Battisti -. Caro Giambruno, la colpa è di chi stupra. I lupi non stuprano donne e ragazze. Lo fanno invece alcuni uomini convinti che le donne siano di loro proprietà".(Com)