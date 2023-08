Pa: sindacati, non rinunceremo al rinnovo del contratto, Zangrillo ci convochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lavoro Pubblico "attende il rinnovo del Contratto e questa legge di bilancio non può non dare risposte in tal senso". Lo dichiarano i Segretari generali di Fp Cgil (Serena Sorrentino), Cisl Fp (Maurizio Petriccioli), Uil Fpl ( Domenico Proietti) e Uil Pa (Sandro Colombi) che rendono nota la posizione dei sindacati confederali che pesano oltre due terzi della rappresentanza certificata nella pubblica amministrazione. "L'inflazione ha indebolito le buste paga di tutto il lavoro, pubblico e privato, ma mentre nel settore privato i contratti si stanno rinnovando, nel settore pubblico non abbiamo ancora avuto alcun confronto con il ministro Zangrillo per capire come il Governo intende dare risposte sul rinnovo 2022/24. Questa legge di bilancio è l'ultima del triennio di riferimento e ad oggi purtroppo dobbiamo registrare che la legge di bilancio 2022 (art 1, comma 330 legge 197/22) prevedeva per il solo 2023 un emolumento accessorio una tantum del valore dell'1,5 per cento dello stipendio, voce che come prevede la stessa legge non sarà più corrisposto. Con l'Ipca al 6.7 per cento e l'inflazione che erode il potere d'acquisto delle retribuzioni, non si può pensare che ai lavoratori di amministrazioni dello stato, forze dell'ordine, degli enti locali e della sanità non si dia un'adeguata risposta salariale", proseguono. (segue) (Rin)