Pa: sindacati, non rinunceremo al rinnovo del contratto, Zangrillo ci convochi (2)

- "Inoltre - specificano - le rigidità ancora vigenti con i tetti sul salario accessorio rendono impossibile valorizzare la contrattazione di posto di lavoro e la produttività, per far sì che si possano incrementare i fondi di amministrazione e per questa via valorizzare professionalità, aumentare le indennità specifiche, il valore della retribuzione di posizione e incarichi, e tutte quelle voci che possono riconoscere disagio, lavoro straordinario, turni notturni al personale pubblico che a differenza del privato non beneficia neanche della detassazione della produttività". "Aspettiamo la convocazione del Ministro per avere un confronto prima della legge di bilancio, farlo dopo significherebbe dire al sindacato che le scelte sono state già compiute, attiveremo la partecipazione dei lavoratori alla discussione sul rinnovo del contratto e se non ci fossero risposte siamo pronti alla mobilitazione" - concludono i segretari generali Sorrentino, Petriccioli, Proietti e Colombi. (Rin)