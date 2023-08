Sudan: inviato Usa per Corno d'Africa Hammer in Kenya ed Etiopia fino al 9 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale degli Stati Uniti per il Corno d’Africa, Mike Hammer, è in visita ufficiale in Kenya ed Etiopia fino al 9 settembre, come parte degli sforzi per risolvere il conflitto in corso in Sudan. Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota. A Nairobi Hammer incontrerà funzionari del Kenya, dell'Etiopia, dell'Unione africana, dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) e di altri partner internazionali. L'alto funzionario discuterà della crisi in corso in Sudan e degli sforzi regionali e internazionali per porre fine alla violenza, stabilire un governo democratico e sostenere la giustizia e la responsabilità”, si legge nel documento. Il governo Usa aggiunge che nella tappa ad Addis Abeba, inoltre, Hammer discuterà anche dell'attuazione dell'accordo di pace del Tigré, nonché solleciterà la protezione dei civili e una risoluzione negoziata dei conflitti in corso nelle regioni di Amhara e Oromia. Di recente gli Stati Uniti hanno condannato i casi di violenza sessuale nel conflitto in Sudan, citando fonti credibili e vittime che l’hanno attribuita alle Forze di supporto rapido (Rsf) e alle milizie loro alleate. Oltre 4,5 milioni di persone sono state costrette a sfollare all'interno e fuori dal Sudan a causa del conflitto, scoppiato lo scorso 15 aprile.(Was)