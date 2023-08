Abruzzo: Sanità, bufera politica su riconferma vertici di tre Asl da parte di Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Com'era facile prevedere ad infiammare la campagna elettorale già avviata per le prossime regionali di marzo è stata la sanità che certamente in Abruzzo non vive una stagione serena. Proprio ieri mattina il presidente della Regione Marco Marsilio, ha annunciato di aver designato quali direttori generali Maurizio Di Giosia per la Asl di Teramo, Thomas Schael per la Asl di Chieti Lanciano Vasto, e il dottor Vero Michitelli per la Asl di Pescara. Non si è fatta attendere la dura risposta di Silvio Paolucci, capogruppo del Pd in Consiglio regionale. "La nomina dei tre manager Asl vacanti a soli sei mesi dal voto - ha commentato Paolucci - è l'ennesimo atto di arroganza del presidente Marsilio. Il rinnovo per 'meriti acquisiti', mentre la sanità abruzzese affoga nei debiti accumulati proprio dalle Asl, nelle liste d'attesa, nella mobilità passiva, nell'assenza totale di atti di programmazione, è la riprova che al centrodestra a trazione Fratelli d'Italia, non è la salute degli abruzzesi che interessa, ma la gestione del potere". (segue) (Gru)