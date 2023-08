Abruzzo: Sanità, bufera politica su riconferma vertici di tre Asl da parte di Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime ore è intervenuto sullo stesso problema anche Francesco Taglieri capogruppo del M5s a palazzo dell'Emiciclo. "La riconferma del direttore generale Schael - sostiene Taglieri - è l'ennesima dimostrazione di quanto il centrodestra abruzzese sia più attento agli equilibri partitici che alle esigenze del territorio. I disastri della sanità pubblica sono sotto gli occhi di tutti e riconfermare chi è stato tra gli attori principali del tracollo è una scelta errata. Una scelta, tra l'altro, imposta a soli sei mesi dal voto per le prossime elezioni regionali, che conferma il totale distacco del centrodestra dalle reali richieste dei territori. Nella Asl 2 il manager, infatti, è stato bocciato dal comitato ristretto dei sindaci, che più volte ha avanzato perplessità pubbliche sulla gestione Schael; dal personale sanitario e, soprattutto, dai cittadini che hanno subito per anni un depotenziamento del servizio mai visto prima. Parlare di 'continuità e merito'- conclude Taglieri - nella scelta di alcuni nomi è l'ennesimo schiaffo in faccia alla comunità. A cosa dovremmo dare continuità? Al taglio delle prestazioni sanitarie, alla carenza di personale, alle liste d'attesa infinite, ai debiti che attanagliano le casse della Asl 02?". (Gru)