Piemonte: assessore Sicurezza, diamo 1 milione di euro a Torino per lottare contro spaccio e baby gang nelle periferie

- Destiniamo un milione di euro per Torino, soprattutto per le aree periferiche che sopratutto di recente hanno subito grossi disagi legati a spaccio, baby gang e delinquenza. Lo ha affermato l'assessore alla Sicurezza del Piemonte Fabrizio Ricca a margine della firma del Patto per la Sicurezza urbana. "Verrà fatto con un implementazione delle telecamere e un controllo maggiore grazie ai gruppi interforze. Noi crediamo che la sicurezza sia un diritto che vada garantito. Gli interventi si concentreranno particolarmente a Torino Nord", ha concluso Ricca. (Rpi)