Pd: Taruffi, è tempo per costruire un'alternativa per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo scelto lo slogan 'Il nostro tempo' per la Festa dell'Unità che inizia domani al Pala De André di Ravenna, perché è il tempo di costruire finalmente un'alternativa per l'Italia, un'alternativa politica, capace di individuare una strada diversa da quella che purtroppo stiamo vedendo messa in campo da questo governo e dalla destra italiana". Lo ha detto Igor Taruffi, responsabile Organizzazione del Partito democratico, ai microfoni di Radio Immagina, la web radio del Pd. "È il tempo di assumerci la responsabilità di individuare strade e percorsi capaci di consegnare all'Italia un futuro diverso, ed è il momento di individuare con forte consapevolezza politiche che contrastino i cambiamenti climatici e che individuino un nuovo modello di sviluppo, perché come abbiamo visto anche in Emilia-Romagna ormai il clima è cambiato, sta cambiando e sta producendo danni inenarrabili", ha concluso Taruffi. (Rin)