Università: sopralluogo istituzioni a Casa studente Latina, ascoltare ragazzi su piano tpl (2)

- "Un servizio come questo della casa dello studente, possibile grazie a una convenzione tra Ater e Disco Lazio, permette a più studenti di scegliere Latina come città dove studiare – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano -. Dal sopralluogo è emersa la necessità di pianificare il servizio del trasporto pubblico locale anche ascoltando le esigenze degli studenti universitari. Molti di loro, infatti, frequentano i corsi di laurea in medicina e infermieristica e svolgono tirocini all'Icot, sede decentrata rispetto alle facoltà universitarie che si trovano in centro. La maggior parte di loro, inoltre, non dispone di un mezzo proprio e per questo sarebbe per loro importante poter contare su un servizio di trasporto pubblico adeguato alle loro esigenze. Per questo, insieme a Csc, prenderemo in considerazione la possibilità di rimodulare il servizio". "La casa dello studente, situata a due passi dalle autolinee, rappresenta per la città un fiore all'occhiello – ha affermato l'assessore ai Rapporti con l'università Antonio Cosentino -. È un servizio che interessa tutta la popolazione perché contribuisce all'identificazione di Latina città universitaria, al centro dell'indirizzo politico dell'amministrazione su cui stiamo lavorando". (Com)