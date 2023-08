© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha concordato di recarsi in visita in Cina a ottobre. Lo riferisce l'emittente "Bloomberg", citando tre fonti a conoscenza della questione. Putin dovrebbe prendere parte al Forum dell'iniziativa Belt and Road. Nel caso si recasse in Cina, si tratterebbe della prima visita all'estero del presidente russo dopo il mandato di cattura emesso dalla Corte penale internazionale. (Res)