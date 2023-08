Lavoro: Gasparri (FI), bene governo su sostegno a comparto spettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ottima scelta quella dell'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo, proposta avanzata da Forza Italia e ripresa ora dal governo. Un plauso al ministro Gennaro Sangiuliano per questa iniziativa che va a sostenere concretamente tutte le figure che operano nel mondo artistico". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Mi sono più volte occupato delle criticità del settore, già nel maggio del 2018, in tempi precedenti all'emergenza Covid, e presentai poi nel 2019 come primo firmatario un disegno di legge (n. 1268), poi ripresentato all'inizio di questa legislatura, che prevedeva proprio l'istituzione di un fondo che tutelasse le molteplici professionalità che lavorano nello spettacolo e più in generale nel mondo artistico-culturale e della comunicazione. Una iniziativa fondamentale per il settore che - conclude - ora si è concretizzata nell'azione del ministro Sangiuliano, nella direzione indicata dalla proposta di Forza Italia". (Rin)