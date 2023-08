Napoli: De Luca, Regione unica istituzione che ha realizzato interventi a Caivano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Campania “è l’unica istituzione che ha realizzato interventi, proprio nel Parco Verde di Caivano. Abbiamo realizzato due campi sportivi che abbiamo dato in gestione all’associazione ‘La felicità dell’infanzia’”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Sempre a Caivano, la regione Campania - ha aggiunto - ha finanziato nell’ambito del programma scolastico un intervento di oltre un milione di euro, per quattro istituti scolastici; e altri interventi nel campo dell’edilizia scolastica. Abbiamo destinato 900 mila euro al Piano sociale di zona, per gli interventi di ascolto e di aiuto alle famiglie”. “Abbiamo fatto le uniche cose si siano fatte dal punto di vista sociale a Caivano”, ha sottolineato. (Rin)