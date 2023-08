Violenza donne: Califano (Pd), Giambruno ribalta concetto stupro, mi attendo presa posizione Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, in una nota dichiara: " 'Se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi'. Andrea Giambruno, compagno della premier Giorgia Meloni, ci regala l'ennesima perla di saggezza, ribaltando il concetto di stupro". "La colpa non è di chi commette violenza sessuale, - aggiunge - ma della vittima. Di colei che viene assalita dal branco e ha anche poi avuto l'ardire di denunciare. Una visione raccapricciante dell'uomo 'macho' e della donna 'facile e frivola' che rafforza i colpevoli e taglia le gambe a tutti i tentativi di estirpare questo crimine. Mi auguro che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni prenda immediatamente posizione contro questa deriva negazionista che sta pervadendo pericolosamente anche il suo Governo. Così come mi auguro lo facciano tutte le colleghe del centrodestra che siedono in Consiglio Regionale del Lazio e nella Giunta Regionale e insieme alle quali siamo impegnate nella lotta a questo abominio", conclude.(Com)