Veneto: assessore Infrastrutture, mai ridotti i nostri investimenti nel trasporto ferroviario (2)

- "La prima falsità – ha sottolineato – sta nell'asserire che la Regione da lustri ridurrebbe gli investimenti su ferro. Non è vero, perché in realtà negli anni abbiamo sempre incrementato le risorse dedicate al trasporto ferroviario. Nel caso in questione Zanoni & C. fanno volontariamente confusione, approfittando del fatto che il cittadino può non conoscere la differenza per gli investimenti sulle infrastrutture, che sono di competenza statale, com'è anche il raddoppio della Maerne-Castelfranco". De Berti ha poi proseguito: "A proposito di competenza statale, per vari anni avrebbero dovuto occuparsene i ministri del centrosinistra, dai quali non ho mai avuto risposte, se non una dal Ministro Giovannini, che peraltro è un tecnico. Su questa partita il Pd non c'è mai stato. Totalmente assente. Ma ora usa lo slittamento delle risorse al 2024, che di fatto non cambia nulla perché l'opera non andrebbe comunque in gara nel 2023, per avviare una polemica infondata e strumentale. E adesso Zanoni annuncia un'interrogazione parlamentare a Roma. Va bene. Se in nove anni di governi di centrosinistra l'unica cosa concreta fatta è un'interrogazione ora che sono in minoranza, faccio loro i complimenti per l'efficienza e l'assenza". "Se invece di fare polemiche strumentali sostenessero davvero le opere che servono ai cittadini sarebbe più serio – ha concluso De Berti - tenuto conto che, per togliere ogni scusa al governo sulla necessità del finanziamento, il Progetto Preliminare e il Progetto Definitivo della Maerne-Castelfranco sono stati fatti dalla Regione con fondi propri, così come la fattibilità tecnico-economica del raddoppio della linea Castelfranco-Bassano. Occorre altro per evitare polemiche fondate su esternazioni non corrispondenti alla verità?". (Rev)