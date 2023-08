Violenza donne: Appendino (M5s), Meloni cosa pensa di gravi parole Giambruno?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per Giulia, che il lupo l'ha trovato in casa; per Anna, che l'ha trovato in metro; Per Silvia, che l'ha trovato a scuola. Per migliaia di donne, sobrie o ubriache, che il lupo lo hanno trovato accanto a loro, perché pensavano fosse semplicemente un uomo. Anche per loro chiedo a Giorgia Meloni cosa pensa delle gravi parole di Giambruno. Abbiamo la prima premier donna della storia che, a parole, tanto si batte contro la violenza di genere e si propaganda come donna, madre e cristiana: prenda le distanze dalle gravissime affermazioni del suo compagno perché il suo silenzio significherebbe esserne complice". Lo scrive su Facebook Chiara Appendino, deputata del Movimento cinque stelle.(Rin)