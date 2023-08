Balcani: Grecia ospita i leader regionali per tornare protagonista, atteso anche Zelensky (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli incontri del premier greco Mitsotakis proseguiranno poi nella giornata di domani. Alle 9 (le 8 in Italia) è infatti previsto un incontro bilaterale con la presidente della Moldova, Maia Sandu, seguito da due analoghi colloqui con il capo dello Stato del Montenegro, Jakov Milatovic, e il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti. Alla riunione di domani e martedì non saranno rappresentate Albania e Slovenia a causa di alcuni impegni pregressi assunti dalle rispettive leadership Per quanto riguarda l’invito rivolto alle autorità di Tirana, tuttavia, c’è da sottolineare come si sia scelto di indirizzarlo al presidente, Bajram Begaj, e non al premier, Edi Rama. Una decisione singolare visto che è Rama, come previsto dalla Costituzione di Tirana, a detenere il potere esecutivo. (segue) (Gra)