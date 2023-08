Serbia-Ucraina: Vucic incontra Zelensky ad Atene, colloquio “proficuo su temi importanti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha incontrato ad Atene l’omologo dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, con cui ha discusso di “tutte le questioni importanti” per i due Paesi. Lo ha reso noto su Instagram lo stesso capo dello Stato serbo. Vucic e Zelensky si sono recati nella capitale greca su invito del premier ellenico Kyriakos Mitsotakis, che ha organizzato una cena informale tra i leader dei Balcani occidentali e i vertici europei. "Una conversazione proficua con il presidente Volodymyr Zelensky su tutte le questioni importanti, sia per la Serbia che per l'Ucraina, così come per l'intera regione e per il mondo”, ha scritto Vucic dopo aver incontrato il leader ucraino. “Abbiamo esaminato gli eventi in Ucraina e Kosovo e ho sottolineato ancora una volta che la Serbia rispetta l'integrità territoriale dell'Ucraina, cosa che affermiamo in modo chiaro e inequivocabile dall'inizio del conflitto", ha aggiunto il presidente serbo.(Seb)