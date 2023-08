Balcani: Mitsotakis ospita ad Atene leader regionali e Zelensky per riaffermare la centralità della Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cena informale ospitata ad Atene tra i leader della regione balcanica e i vertici europei, a cui ha partecipato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha confermato l’ambizione del premier ellenico Kyriakos Mitsotakis di portare la Grecia ad avere un ruolo sempre più rilevante agli occhi della comunità internazionale. In occasione dell’incontro, i rappresentanti esecutivi di Bulgaria, Bosnia Erzegovina, Romania, Croazia, Moldova, Montenegro, Serbia, Kosovo e Macedonia del Nord hanno avuto la possibilità di confrontarsi con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel sul processo di allargamento dell’Ue e sull’integrazione balcanica nell’area comunitaria. Non è certo un caso se Mitsotakis ha organizzato la cena informale in occasione del 20mo anniversario della Dichiarazione di Salonicco, firmata durante il Vertice tra Ue e Balcani occidentali che si è tenuto nel corso della presidenza greca del Consiglio dell’Unione europea. (segue) (Gra)