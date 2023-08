Russia: analista Shurygin, Prigozhin aveva molti nemici e molti fratelli, difficile dire chi sia responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte di Evgenij Prigozhin ha sollevato immediatamente una ridda d'ipotesi, tanto in patria quanto all'estero. Grey Zone, uno dei canali Telegram considerati vicini alla compagnia di mercenari Wagner ha scritto che il velivolo su cui viaggiava è stato abbattuto dalla contraerea russa, ma l'ipotesi sembra smentita da un filmato. Vladislav Shurygin, analista militare, giornalista noto per le sue posizioni nazionaliste e già combattente volontario in Kosovo – impegno cui venne decorato dalle autorità serbe – e in Transnistria, ha pubblicato sul sito "Discred.ru" una serie di considerazioni sulle diverse ipotesi possibili, che stanno suscitando un vivace dibattito in Russia. “Escludo decisamente la versione dell'utilizzo dei sistemi di difesa aerea. C'è un video dell'incidente aereo e si vede una frazione di cielo: non ci sono tracce di un missile terra-aria. Potrebbe essere stato un cacciabombardiere? Sì. I testimoni parlano di due esplosioni nel cielo: sicuramente non è opera della contraerea. Ma esaminando i rottami ciò potrà essere immediatamente determinato. Potrebbe essere stata una bomba? Sì, ma chi potrebbe averla piazzata? Prigozhin aveva molti nemici e molti ‘fratelli in armi’. Passarli tutti al setaccio è un lavoro che spetta agli inquirenti”, ha spiegato Shurygin. (segue) (Res)