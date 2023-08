Ambiente: Caramanica (Rea), su ex Casermette di Bari ministro Crosetto tace e dubbi aumentano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A ciò, poi - prosegue Caramanica - si aggiunga il previsto abbattimento di centinaia di alberi ricompresi nell'area delle ex Casermette che costituiscono una grande polmone verde all'interno della città - che per legge deve essere preservata -, già oggetto di esposti da parte di alcune associazioni ambientaliste locali. Inoltre, il problema è anche la mancanza di verità sul passato delle ex Casermette ove, per quanto a nostra conoscenza, ai tempi della guerra in Kosovo potrebbero essere state stoccate artiglieria pesante e relative munizioni. Attualmente la ditta preposta sta portando avanti frettolosamente le opere di demolizione quando invece la bonifica dell'area sarebbe dovuta essere effettuata da personale dell'Esercito ovvero da ditta altamente specializzata nel totale rispetto delle norme che regolano lo smaltimento di rifiuti speciali. Ci risulta invece che i detriti polverosi verrebbero caricati su camion e gettati in discarica: tutto questo corrisponde al vero? Allo stato dei fatti, dunque, sono davvero numerose le domande alle quali debbono essere date le dovute risposte nell'interesse primario della comunità, della sua salute e della sicurezza. Non ci fermeremo fintantoché il Ministero della Difesa continuerà a trincerarsi nel suo inopportuno silenzio. Crosetto batta un colpo", conclude Caramanica. (Com)