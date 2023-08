Italia-Serbia: ambasciatore Gori incontra direttore Ufficio per Kosovo Petkovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha incontrato oggi il direttore dell'Ufficio per il Kosovo, Petar Petkovic. Lo riporta un comunicato dell’ambasciata italiana a Belgrado. Il colloquio ha permesso di fare il punto sulla situazione di sicurezza nel Nord del Kosovo e di confermare la rilevanza che l'Italia attribuisce alla prosecuzione delle azioni di de-escalation. Gori ha ricevuto dal suo interlocutore aggiornate valutazioni di Belgrado sugli ultimi sviluppi sul terreno. Dal canto suo, l'ambasciatore ha enfatizzato l'importanza di un dialogo costruttivo fra le autorità serbe e la missione Kfor, in quanto “garante ultima della stabilità e della pace”. Nel richiamare la dichiarazione del 3 giugno scorso dell'Alto rappresentante Josep Borrell sulla richiesta formulata dai 27 Stati membri dell'Ue di avviare una de-escalation delle tensioni sul terreno, Gori ha ricordato le condizioni da adempiere e si è soffermato "sull'importanza di organizzare elezioni anticipate nelle municipalità del nord del Kosovo con la piena partecipazione dei serbo-kosovari, al fine di definire un quadro politico sostenibile nel lungo periodo". (Com)