Balcani: leader regione si confrontano a Bled sul processo di integrazione Ue (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier bosniaca Borjana Kristo ha sottolineato che l’Unione europea dovrebbe essere “più determinata e chiara” nel processo di integrazione della regione. Il capo del governo albanese Edi Rama ha invece posto il focus sulla necessità di un nuovo piano di finanziamento per i Balcani occidentali, in quanto devono essere “colmati i divari esistenti nel contributo pro capite dell’Ue”. “Servono passi concreti, al centro del processo di integrazione non ci devono essere solo i principi, i valori, le riforme o le critiche, che sono assolutamente necessarie, ma anche un sostegno coerente, non solo dal punto di vista finanziario, ma anche in termini di accesso al mercato comune”, ha detto Rama. Il premier bulgaro, Nikolaj Denkov, ha evidenziato che l’Ue “non è una questione geografica, ma di valori”. Il primo ministro kosovaro ha invece parlato della situazione a Pristina, con le autorità che “stanno lavorando a Bruxelles e a livello bilaterale con i Paesi europei che ancora non riconoscono l’indipendenza”, spiegando che “le relazioni stanno migliorando”, nonostante la normalizzazione dei rapporti con la Serbia rimanga “difficile”. Come ogni anno, il Forum strategico di Bled ha confermato di essere una piattaforma utile per il confronto e lo scambio di idee tra i leader regionali sui temi più caldi nei Balcani occidentali. Un vertice simile con la partecipazione dell’Ue, come ha annunciato Charles Michel, sarà riorganizzato nel mese di dicembre, in concomitanza con la riunione del Consiglio europeo. (Seb)