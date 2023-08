Speciale difesa: Salvini, "Strade sicure" ritorna a Pisa, Ferrara e Monza, passo avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- "Dopo i tagli portati dalla sinistra che avevano tolto donne e uomini dell’Esercito nelle città italiane - favorendo violenze e delinquenza - da settembre, grazie al nostro governo, ritornano i militari dell’operazione 'Strade sicure' a Pisa, Ferrara e Monza, come confermato dal ministro Matteo Piantedosi e dal sottosegretario all’Interno della Lega, Nicola Molteni". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che aggiunge: "Un passo in avanti nel nome del buonsenso, che riporterà sicurezza per le comunità locali e permetterà di rafforzare il livello di deterrenza contro criminali e baby gang, soprattutto in aree, zone e siti sensibili. Questa attività rientra anche nel piano di intervento per aumentare la sicurezza nelle stazioni ferroviarie in tutta Italia, che abbiamo firmato come Mit insieme ai ministeri dell’Interno e della Difesa. Bene così". (Rin)