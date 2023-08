Sanità: Nevi (FI), ottimizzare ingresso privati con controllo pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto attenti a garantire più Autonomia alle Regioni senza scardinare l'impianto generale della nostra Repubblica, un impegno differente da chi riformò, a suo tempo, il titolo V della Costituzione in modo folle. La sanità è un tema complesso in cui serve una riorganizzazione complessiva, ha bisogno di più risorse ma questo devono farlo le regioni, magari ottimizzando con ingresso dei privati nonostante il centrosinistra lo consideri una disgrazia assoluta e invece, in una logica di sussidiarietà orizzontale, può essere un contributo importante per costruire le condizioni per una assistenza efficace ed efficiente senza creare differenze tra chi è povero e ricco". Lo ha detto a RaiNews24, intervenendo sulla sanità, il vicecapogruppo vicario alla Camera e portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, che ha aggiunto: "Non è pensabile continuare ad andare avanti dicendo che fa tutto lo Stato perché non ha le risorse, e allora si chiama il privato ad aiutare facendolo partecipare a una serie di investimenti pubblici controllati. La sanità è un settore in cui si può mettere a concorrenza, dove cittadino può scegliere e innalzare la qualità delle prestazioni erogate. Servono più medici per i prossimi anni, noi di Forza Italia abbiamo spinto molto e la ministro Bernini ha già fatto un provvedimento in cui ha aumentato il numero chiuso del 30 per cento". (Rin)