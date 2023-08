Maltempo: accesso credito a tasso zero per imprese, finanziamenti di 27 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- “Un aiuto concreto per sostenere la ripartenza di imprese e professionisti, oggi i soggetti finanziariamente più in difficoltà. Un meccanismo che adottiamo qui dopo aver proposto al governo di farlo: di fatto, insieme a tutte le categorie economiche e imprenditoriali presenti nel Patto per il Lavoro e per il Clima, realizziamo un provvedimento ‘ponte’ nell’attesa dei necessari risarcimenti, considerato il fatto che le aziende non hanno ancora ricevuto alcun contributo e che i tassi di interesse oggi sono cresciuti tantissimo, rappresentando un costo quasi impossibile da sostenere in queste condizioni”, hanno sottolineato in conferenza stampa il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla. “Inoltre - hanno proseguito Bonaccini e Colla - entro le prossime due settimane approveremo in Giunta la delibera sul progetto di legge per l’utilizzo degli oltre 50 milioni di euro donati attraverso la raccolta fondi regionale. Come stabilito, la metà delle risorse arrivate grazie a una solidarietà straordinaria, va al contributo fino a cinque mila euro per l’acquisto di veicoli in sostituzione di quelli distrutti o rottamati a causa dell’alluvione, l’altra metà a finanziare interventi urgenti di ripristino del patrimonio pubblico, in particolare scuole, impianti sportivi e settore cultura. Proposta di legge che invieremo subito all’Assemblea legislativa per l’approvazione, certi che la collaborazione di tutti i gruppi politici, di maggioranza e opposizione, porterà a un via libera in tempi rapidi”. (Rin)