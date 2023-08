Egitto: autorità seguono indagini su passeggeri jet atterrato in Zambia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Egitto stanno seguendo, in coordinamento con le controparti dello Zambia, gli sviluppi delle indagini sugli egiziani detenuti nel Paese dell’Africa meridionale, che erano a bordo del jet privato atterrato all'aeroporto internazionale di Lusaka lo scorso 17 agosto. Lo ha confermato una fonte ufficiale egiziana all'agenzia di stampa “Mena”, sottolineando che le autorità stanno seguendo le indagini “in conformità con le norme del diritto internazionale”. Il 17 agosto, un jet privato era atterrato all'aeroporto internazionale di Lusaka, in Zambia, con a bordo oltre 5 milioni di dollari in contanti, 602 lingotti d'oro e cinque pistole con 126 munizioni. Il tutto era stato sequestrato dalle autorità. A bordo dell'aereo decollato dal Cairo, in Egitto, c'erano 10 persone di diverse nazionalità: 6 egiziani, un olandese, uno spagnolo, un lettone ed uno zambiano. (Cae)