Ue: Commissione europea, accordo Patto stabilità entro 2023 rimane priorità

- L'accordo sulla revisione del Patto di stabilità rimane una priorità per l'Unione europea. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea per i Servizi finanziari, Daniel Sheridan Ferrie, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles. "Un rapido accordo sulla revisione delle norme fiscali dell'Ue e di altri elementi del quadro della governance economica, nell'attuale congiuntura economica, è una priorità per l'Ue. Il Consiglio ha chiesto che il lavoro legislativo in questo settore si concluda nel 2023", ha dichiarato Ferrie. "La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a raggiungere al più presto un accordo sulle proposte presentate nell'aprile di quest'anno, in modo da rispondere adeguatamente alle sfide che ci attendono", ha aggiunto il funzionario europeo. "L'adozione del nuovo Patto entro la fine del 2023 - ha concluso Ferrie - consentirebbe agli Stati membri e alla Commissione di discutere le bozze dei piani nella prima metà del 2024". (Beb)