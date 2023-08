Turismo: Enit, progetto Wemed Natour entra nelle scuole per nuova generazione responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto europeo Wemed Natour entra nelle scuole per educare le nuove generazioni al turismo sostenibile. I destinatari della mission, infatti, sono anche bambini e giovani. Per le scuole – riferisce una nots di Enit – possono aderire al progetto tramite un bando attivo fino al 25 settembre che porta in classe esperienze legate all'economia blu del mare mista ad attività pratiche in un contesto turistico reale. L'obiettivo è diffondere benefici economici per le comunità locali, sensibilizzando e promuovendo l'economia blu e verde sostenibile con buone pratiche e in collaborazione con le piccole e medie imprese turistiche nelle quattro destinazioni pilota di Italia, Spagna, Portogallo e Mauritania. L'approccio "Learn by Visiting" intende promuovere le competenze sociali e di vita sostenendo materie come la biologia, la geografia e le scienze sociali. Le scuole statali e private sono sempre più orientate a fornire un'educazione per lo sviluppo sostenibile, ma secondo l'Unesco, solo il 20 per cento degli insegnanti ritiene di poter spiegare con sicurezza ai bambini come agire quando si tratta di cambiamento climatico e di sviluppo sostenibile. Grazie al progetto sarà possibile per 4 scuole ricevere supporto con contenuti e piani di lezione già pronti nonché supporto da parte di un team specializzato durante tutto l'anno scolastico. Le lezioni riguarderanno il concetto di turismo, le diverse tipologie di turismo e i loro impatti, e introdurranno i temi del turismo sostenibile e come viaggiare in modo responsabile collegando le nuove conoscenze alla realtà dei partecipanti. (segue) (Com)