Turismo: Enit, progetto Wemed Natour entra nelle scuole per nuova generazione responsabile (2)

- Quindi ci saranno le gite nazionali e internazionali che coinvolgeranno i partecipanti con apprendimento multisensoriale, arricchimento culturale ed esperienze pratiche incentrate sull'importanza di ecosistemi equilibrati, conservazione, consumo responsabile delle risorse naturali e prevenzione dell'inquinamento. I partecipanti saranno iniziati alla cultura, alle tradizioni e ai passi che le destinazioni pilota stanno adottando per accelerare le tecnologie rinnovabili, le infrastrutture a basse emissioni di carbonio e i viaggi sostenibili, che favoriranno la cittadinanza, le abilità sociali, la tolleranza e l'accettazione, il pensiero critico e l'imprenditorialità tra bambini e studenti. Le attività in classe, le valutazioni e i feedback post-viaggio non solo consolideranno l'apprendimento, ma daranno agli insegnanti e ai bambini l'opportunità di creare un progetto per aumentare i viaggi scolastici in altre aree, con particolare attenzione all'estensione delle stagioni intermedie per creare benefici economici per un'economia sostenibile. imprese turistiche. È prevista la partecipazione di almeno 60 studenti e otto insegnanti. I viaggi scolastici eco-smart sono rivolti a tre fasce di età: 6-10 e 11-13 anni per i viaggi nazionali in Mauritania e Portogallo, e 14-16 anni per i viaggi internazionali tra Spagna e Italia. Tutti i costi sono interamente finanziati dal progetto. (Com)